Trump anuncia un decreto para exigir la identificación de los votantes y restringir el voto por correo en un nuevo desafío constitucional

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha dicho este sábado por la noche que emitiría una orden ejecutiva para exigir la identificación de los votantes en todas las elecciones estadounidenses. Trump prosigue así en sus esfuerzos por reformar las leyes electorales del país, a las que lleva mucho tiempo atacando y culpando falsamente de su derrota electoral en 2020.

sleep_timer #1 sleep_timer
Resulta que V de Vendetta va a ser en USA y no en UK.
Fíjate que cosas.
1
pingON #3 pingON
puedes votar libremente, siempre que me votes a mi .... como ford con el color de sus coches.
1
#7 Alcalino
Lo curioso de todo esto es que, históricamente, quien ha estado más en contra de la identificación ha sido el partido republicano.

El tema es peliagudo, porque en USA no tienen DNI, y se identifica a la gente con número de seguridad social, carnet de conducir válido, y cosas así, y no todos tienen.

De hecho en la práctica, los homeless no pueden votar
1
Kantinero #2 Kantinero
Trump, deja de conspirar para ganar las siguientes elecciones, ya no serás de este mundo.
0
#5 covacho
Tranquilos, todavia estamos muy lejos de esto  media
0
TonyStark #6 TonyStark
hay algo que no debo estar entendiendo bien... que antes de votar no se identifica al votante para asegurar que su voto es legítimo? como se hace en España por ejemplo, vamos, aquí hay un censo electoral y antes de meter tu voto tienes que enseñar tu DNI para que te tachen del censo, básicamente para que no votes varias veces...

Allí no va así?
0
#8 parladoiro *
#6 presentan tarjeta de registro electoral que se obtiene después de cotejar un documento personal, lo de presentar un documento con foto para cotejar al votar es en muy pocos estados, en otros es uno u otro, en otros prácticamente nada, y no usan tinta electoral, manchar los dedos con tinta indeleble de verdad para votaciones de censo irregular.
0
karaskos #4 karaskos *
Pero esta gentuza no eran los que pedían Libertad!?

Cuanto garrulo fachapobre en este mundo...
0
#10 Tecar
En EE.UU es todo un sinsentido, tienen elecciones pero no tienen un censo válido ni un método estandarizado de poder identificar a los votantes.
Esto es la línea de flotación de un sistema democrático.
0

menéame