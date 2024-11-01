Trump anuncia un decreto para exigir la identificación de los votantes y restringir el voto por correo en un nuevo desafío constitucional

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha dicho este sábado por la noche que emitiría una orden ejecutiva para exigir la identificación de los votantes en todas las elecciones estadounidenses. Trump prosigue así en sus esfuerzos por reformar las leyes electorales del país, a las que lleva mucho tiempo atacando y culpando falsamente de su derrota electoral en 2020.
| etiquetas: trump , decreto , identificación , votantes , restricción , voto , correo
Fíjate que cosas.
El tema es peliagudo, porque en USA no tienen DNI, y se identifica a la gente con número de seguridad social, carnet de conducir válido, y cosas así, y no todos tienen.
De hecho en la práctica, los homeless no pueden votar
Allí no va así?
Cuanto garrulo fachapobre en este mundo...
Esto es la línea de flotación de un sistema democrático.