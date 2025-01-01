Trump amenaza la independencia de la Fed con el cese de una de sus gobernadoras

El presidente Donald Trump ha anunciado este lunes por la noche que ha cesado a Lisa Cook, que fue nombrada por el expresidente Joe Biden como miembro de la junta de gobernadores de la Reserva Federal. En una maniobra de dudosa legalidad, el mandatario ha citado acusaciones de que Cook presentó información fraudulenta en solicitudes de hipotecas. El movimiento hace tambalear la independencia del banco central estadounidense, cuyo presidente, Jerome Powell, ya ha sufrido diversas amenazas por parte de Trump de ser destituido.