Trump amenaza la independencia de la Fed con el cese de una de sus gobernadoras

El presidente Donald Trump ha anunciado este lunes por la noche que ha cesado a Lisa Cook, que fue nombrada por el expresidente Joe Biden como miembro de la junta de gobernadores de la Reserva Federal. En una maniobra de dudosa legalidad, el mandatario ha citado acusaciones de que Cook presentó información fraudulenta en solicitudes de hipotecas. El movimiento hace tambalear la independencia del banco central estadounidense, cuyo presidente, Jerome Powell, ya ha sufrido diversas amenazas por parte de Trump de ser destituido.

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
La maniobra, de dudosa legalidad

La primera del día… xD
WcPC #2 WcPC
Esta es de las pocas cosas que, realmente, tienen sentido de lo que ha hecho Trump.
La FED no tiene sentido que sea independiente del gobierno y dependiente de los grandes bancos, es como dejar una parte del estado en manos de la oligarquía bancaria.
Supercinexin #3 Supercinexin
#2 Entraba a decir justo eso. La FED "independiente" y una mierda. Será "independiente del Estado" en todo caso, porque es totalmente dependiente de la banca privada. Otra abominación fundacional más del país más cojonudo de la galaxia que siempre lo hace todo bien.
#4 sorecer
#3 Ya, pero es su sistema. Si esas son las reglas con las que juegas desde hace 100 años, las aceptas o las cambias pero legalmente.
