Trump acusa a altos cargos del Pentágono de librar guerras para que empresas de defensa "estén felices"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha arremetido este lunes contra altos cargos del Pentágono, sin especificar, y les ha acusado de librar guerras para aumentar las ganancias de las empresas que se dedican a fabricar material de defensa. "No estoy diciendo que los militares estén enamorados de mí; los soldados lo están, la gente más importante del Pentágono probablemente no lo esté porque no quieren hacer nada más que pelear guerras para que todas esas maravillosas compañías que fabrican las bombas y los aviones estén felices".