edición general
1 meneos
26 clics

Un truco genético ayuda a esta especie de peces exclusivamente hembra a escapar de la condena evolutiva

¡Qué pareja tan peculiar! Hace al menos 100.000 años, una hembra de molly del Atlántico ( Poecilia mexicana ), que vivía en aguas dulces cerca de lo que hoy es Tampico, México, se apareó con un macho de molly de aleta de vela ( Poecilia latipinna ). Las crías de esta unión entre especies deberían haber sido estériles, como una mula. Pero este híbrido en particular dio a luz a una prole de hijas, todas ellas clones genéticos de su madre.

| etiquetas: genética , reproducción asexual , mutaciones , molly amazónica
1 0 0 K 10 ciencia
2 comentarios
1 0 0 K 10 ciencia
obmultimedia #1 obmultimedia
Lo que leerás a continuación te sorprenderá!




hasta los cojones de los clickbaits
0 K 13
mainaberd #2 mainaberd
#1 No es clickbait. No pueden explicar cómo funciona en un título.
Aquí el paper: www.nature.com/articles/s41586-026-10180-9
0 K 10

menéame