Un truco genético ayuda a esta especie de peces exclusivamente hembra a escapar de la condena evolutiva

¡Qué pareja tan peculiar! Hace al menos 100.000 años, una hembra de molly del Atlántico ( Poecilia mexicana ), que vivía en aguas dulces cerca de lo que hoy es Tampico, México, se apareó con un macho de molly de aleta de vela ( Poecilia latipinna ). Las crías de esta unión entre especies deberían haber sido estériles, como una mula. Pero este híbrido en particular dio a luz a una prole de hijas, todas ellas clones genéticos de su madre.