Trocitos de realidad, crónica sentimental de los 90

Sin embargo, también existió la realidad Kronen. Una generación sin futuro tras una década de gobierno socialista (Hey, what did you expect?), dedicada a las drogas, la violencia, los bares y los conciertos de rock. Si quieren referencias acerca de su indumentaria pueden fijarse en los gorrillas de hoy. El relato quedó a cargo de un joven José Ángel Mañas, que obtuvo un finalista en el Nadal en 1994. La novela ganadora de ese año fue una infumable- así la recuerdo- “Azul” de Rosa Regás. Umbral definió “Historias del Kronen” como un libro muy vi