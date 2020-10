Trisquel, la distribución de creación española respaldada por la FSF, alcanza su versión 9.0

Hace 16 años, nacía una nueva distribución de Linux en la Universidad de Vigo. En aquel momento, en el que cada comunidad autónoma se venía lanzando a crear su propia distribución oficial, ese lanzamiento no hizo demasiado ruido, pero con el tiempo Trisquel ha seguido evolucionando y ahora permanece como una de las pocas distribuciones 'Made in Spain' aún activas. Lo que hace especial a Trisquel es que prescinde totalmente de software y drivers no libres, lo que le ha valido ser también una de las pocas distribuciones respaldas por la FSF.