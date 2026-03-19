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En las tripas de 'OVO', el universo más salvaje del Circo del Sol: "Es muy exigente, intentamos mejorarlo a diario"

53 artistas darán vida en Madrid al mayor insectario del mundo: EL PERIÓDICO DE ESPAÑA se ha adentrado en su ecosistema horas antes del estreno

| etiquetas: circo del sol , ovo
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2 comentarios
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Priorat #2 Priorat
Me fastidian mucho los espectáculos en los que se promociona una marca y los artistas pueden ser sustituidos (y explotados) fácilmente porque a pesar de ser los que hacen el espectáculo, no reciben el crédito de este,

Y el Circo del Sol es el máximo exponente de esto.
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pedrobotero #1 pedrobotero
Circo de los muchachos >>>>> Circo del sol
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menéame