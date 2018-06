El Tribunal Supremo rebaja a 136.950 euros la sanción a la Infanta

La sentencia firme del T.Supremo en torno al caso Nóos también confirma la condena como partícipe a título lucrativo de Cristina de Borbón,aunque rebaja la cuantía de lo que tendrá que pagar al no considerarla partícipe a título lucrativo del delito fiscal. No se le puede considerar como autora o inductora del delito fiscal de Iñaki Urdangarín al ser acusada “del solo hecho de disponer de la condición de socio no administrador de la mercantil, que no ha participado en la gestión de la sociedad”, añadiendo que a la hora de hablar de fraude..