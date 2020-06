El Tribunal Supremo fuerza a RTVE a hacer públicos los sueldos de sus directivos

Un ciudadano pidió a RTVE que identificara la retribución percibida en 2014 y 2015 por el personal directivo. RTVE no admitió la solicitud porque el solicitante no aportó original ni copia de su DNI. El Consejo de Transparencia rechazó la inadmisión por considerar la omisión subsanable e instó a RTVE a facilitar la información. Esta decisión fue confirmada por un Juzgado de lo Contencioso y por la Audiencia Nacional, que entendieron que las retribuciones anuales no eran datos personales. Ahora también el Tribunal Supremo lo confirma.