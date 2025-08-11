edición general
Tribunal de Indonesia condena a 80 latigazos a dos hombres por abrazarse

El Tribunal Distrital de la Sharia Islámica de Banda Aceh condenó a dos universitarios a 80 azotes públicos cada uno. Los condenados fueron arrestados en abril; después de que residentes los vieron entrar juntos al baño. Tras ello, denunciaron los hechos a la policía religiosa islámica; esta irrumpió y los sorprendió besándose y abrazándose, lo que el tribunal consideró un acto sexual.Los fiscales habían solicitado 85 azotes, sin embargo, el tribunal decidió aplicar lo que describió como un castigo indulgente porque eran estudiantes destacados

#1 NoMeVeas *
¿Y? Indonesia es ese pais ayudado por USA, responsable del genocidio de 5 millones de comunistas y otras barbaries

Daros cuenta de una puta vez que los grupos extremistas musulmanes existen gracias al imperalismo usano, que los mima, los arma y los utiliza, y van a ir a mas, porque la religión se demuestra una herramienta de control masivo de puta madre.
Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca
#1 Bueno bueno, pero gracias a los asesinos y caciques no hay comunismo que valga, y los servicios públicos y el reparto de la riqueza es como Alá manda.
#2 UNX
Esa es el única provincia de Indonesia en la que se aplica la ley islámica. Deberían de huir de ahí como de la peste, si no fuera porque los islamistas no van a parar hasta extender su diarrea mental a todo el país.
Raziel_2 #4 Raziel_2
#2 No todo el mundo puede irse de donde vive, menos en países como Indonesia donde la gente es pobre.
