Tribunal de Indonesia condena a 80 latigazos a dos hombres por abrazarse

El Tribunal Distrital de la Sharia Islámica de Banda Aceh condenó a dos universitarios a 80 azotes públicos cada uno. Los condenados fueron arrestados en abril; después de que residentes los vieron entrar juntos al baño. Tras ello, denunciaron los hechos a la policía religiosa islámica; esta irrumpió y los sorprendió besándose y abrazándose, lo que el tribunal consideró un acto sexual.Los fiscales habían solicitado 85 azotes, sin embargo, el tribunal decidió aplicar lo que describió como un castigo indulgente porque eran estudiantes destacados