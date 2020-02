Un Tribunal alemán permite a una menor asistir al colegio con nicab

Una musulmana de 16 años podrá seguir acudiendo al colegio con velo integral, tal como decidió el Tribunal Superior de Hamburgo. Previamente, las autoridades habían ordenado a su madre que se asegurara de que su hija,alumna en una escuela de formación profesional, no llevara el rostro oculto en clase y la multaron con 500 € por no cumplir con la prohibición. No obstante, un tribunal sentenció que la ciudad no puede imponer tal prohibición y que la adolescente tiene derecho a practicar su libertad de religión sin restricciones, según el tribunal