La familia de una mujer de 35 años que murió la noche de Reyes en el Hospital Gómez Ulla de Madrid donde ingresó con neumonía denuncia que desde entonces no ha podido ver su cadáver, no sabe dónde está, y en hospital no les ha dado ningún tipo de información El Gómez Ulla asegura 20 días después a preguntas de la Cadena SER, que el cuerpo se encuentra en el tanatorio del hospital. No se lo entregarán a la familia hasta el 26 de enero