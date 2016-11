Tres películas que te lavaron el cerebro y condicionaron tu imagen sobre los rusos

18 meneos 116 clics

Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear

17 1 12 K 35 cultura

Drago, un gigante que no parecía humano, representaba la Unión Soviética y todo lo malo y mezquino en una ficción insertada en el contexto de la Guerra Fría, cuando EEUU y la URSS se disputaban el título de primera potencia mundial. El villano no tenía principios, había llegado a matar a un adversario en el cuadrilátero, utilizaba técnicas de dopaje, etc. En cambio, Rocky representaba el sueño americano. Un luchador salido de la pobreza que, con tesón, trabajo duro y determinación, lograba las metas más altas. Era la lucha del bien contra el