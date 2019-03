Tres motivos para comprar alimentos ecológicos (uno son los insectos)

Un estudio reciente publicado en Environmental Research asegura que una dieta a base de alimentos 'eco' reduce de forma significativa los restos de pesticidas en la orina de niños y adultos en EEUU. La agricultura convencional es capaz de producir más con menos trabajo. Sin embargo, ese extra que se necesita en la ecológica puede ayudar a crear empleo y oportunidades en el mundo rural. Ecológicos no quiere decir que no utilicen ningún pesticida. La agricultura ecológica no solo beneficiaría a los insectos, sino a la biodiversidad en general.