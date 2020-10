Tres meses esperando el IMV: "Estoy yendo a las basuras para que mis hijos coman

Marisa solicitó el ingreso mínimo vital hace tres meses, solo unos días después de que la Seguridad Social abriera el formulario digital para solicitar esta ayuda que aún no ha recibido. Mientras espera, ha tenido que tomar una decisión que nunca se habría imaginado para poder alimentar "de mala manera” a sus seis hijos. “Estoy yendo a las basuras para que mis hijos coman. El día que encuentro algo para que coman pueden comer y el que no, pues no. Jamás me he visto así. Jamás”, asegura esta madrileña de 36 años en una conversación con RTVE.es