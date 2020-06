Tres científicos de Barcelona destaparon el escándalo de la hidroxicloroquina

En cuanto la revista médica The Lancet publicó el estudio que cuestionaba el uso de hidroxicloroquina (HCQ) contra la Covid el 22 de mayo por la tarde, el investigador Carlos Chaccour del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) vio que algo no cuadraba. Y mientras la OMS paralizaba un gran ensayo clínico con HCQ , Chaccour y sus colegas Joe Brew y Alberto García-Basteiro, también de ISGlobal, revisaban los datos del estudio, llegaban a la conclusión de que no eran fiables y elaboraban una estrategia para desenmascarar el engaño.