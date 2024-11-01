Después de la última guerra interminable, el primer presidente independiente de los Estados de la América Unida aprobó una ley: ningún fondo federal podría financiar guerras de agresión.

Las multinacionales encontraron una solución sencilla. Si el Estado no pagaba, lo harían los consumidores.

Las guerras pasaron a financiarse con microdonaciones, suscripciones y publicidad. Cada ofensiva tenía patrocinadores. Cada bombardeo generaba ingresos. Solo los conflictos con suficiente audiencia podían mantenerse activos.

Las grandes tecnológicas competían con ONGs y activistas por captar fondos y atención. Los analistas seguían las métricas en tiempo real: reproducciones, engagement, donaciones.

Una tarde apareció una alerta en el panel.

La guerra estaba perdiendo apoyo.

El algoritmo sugirió varias alternativas para recuperar audiencia.

La paz no aparecía entre ellas.