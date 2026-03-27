Un tren de Rodalies con pasajeros choca contra un árbol caído en la R11, sin dejar heridos

165 personas han sido evacuadas este viernes por la tarde de un tren del R11 que ha quedado parado en la vía después de que se le cayera encima un árbol al paso por Sant Jordi Desvalls (Gironès). Los Bombers han comenzado la evacuación hacia las cuatro y media y la han cabado 20 minutos más tarde. El suceso no ha causado heridos ni entre el pasaje ni entre los maquinistas, según informa Renfe, y los usuarios han bajado a la vía, acompañados por Bombers y Mossos d'Esquadra, hasta un punto cercano donde han sido recogidos por autobuses habilita