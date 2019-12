Noche del tres de diciembre de 2019. 22:30 de la noche. Gracias a Youtube y a los azares de la vida, mientras tengo la cara pegada a la pantalla del ordenador intentando ordenar lo inordenable, comienza a sonar The Same Deep Water As You, uno de los temas incluidos en la obra por excelencia del grupo británico The Cure: Disintegration.