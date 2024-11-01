Tregua entre Israel y Líbano  

A las 23 horas, hora española, del jueves 16 de abril entró en vigor el alto el fuego de 10 días entre Israel y Líbano. La tregua llega después de 46 días de ataques sobre Líbano que suman más de 2.000 muertos, 1,2 millones de desplazados y pueblos completamente borrados del mapa. Más del 80% de los mercados en Líbano ya no funcionan, lo que ha hecho que el hambre, al igual que sucedió en Gaza, esté provocando ya situaciones extremas derivadas de los bombardeos masivos. La destrucción de infraestructuras de todo tipo ha hecho que se necesite