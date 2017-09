Trece historias cortas de grandes novelistas que puedes leer en un almuerzo [ENG]

Es probable que no tengas tiempo para leer especialmente para leer los clásicos. Entre el trabajo y los frenéticos fines de semana, leer una novela larga puede no parecer el mejor pasatiempo. Por suerte, muchos de estos clásicos novelistas también escribieron historias cortas. Éstas son algunas sugerencias que puedes leer el mismo tiempo que consultas tus feeds: "Una casa encantada" de Virginia Woolf, "Matar un elefante" de George Orwell, "El ruiseñor y la rosa" de Oscar Wilde, "Las nieves del Kilimanjaro" de Hemingway, etc... Incluye links /EN