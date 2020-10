Traveling Wilburys; el supergrupo que unió a Tom Petty, George Harrison, Bob Dylan y Roy Orbison  

La alineación original de la banda estaba conformada por ni más ni menos que el guitarrista de The Beatles, George Harrison; el futuro Nobel de Literatura, Bob Dylan; el mítico Roy Orbison; el antiguo líder de The Electric Light Orchestra, Jeff Lynne; y el talento de Tom Petty. La historia de los Traveling Wilburys nació de la casualidad. En el estudio de Dylan, Harrison, Lynne y Orbison iban a grabar la cara B del sencillo This Is Love del álbum Cloud Nine del exbeatle, pero éste había olvidado su guitarra en casa de Petty