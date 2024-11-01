Trasteros convertidos en vivienda: ¿qué dice la ley y cuándo los puede prohibir la comunidad?

El uso de trasteros como viviendas ha ganado popularidad en los últimos años; especialmente, entre aquellos que buscan soluciones económicas para la falta de espacio. Pero ¿puede la comunidad de vecinos prohibir esta práctica?, ¿en qué casos? La respuesta depende de la normativa urbanística local y del reglamento interno de cada edificio. "Depende de varios factores: la normativa autonómica y municipal, el planeamiento urbanístico y las características físicas del espacio".