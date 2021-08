Tras Crucial y WB, pillan tambien a Samsung vendiendo SSD de inferior rendimiento sin informar en las especificaciones

En el caso de Samsung, el problema está en el chip contralador de su modelo 970 EVO Plus. Aquí no hay un cambio de NAND, sino de chip controlador. Se ha descubierto que las primeras tiradas del SSD M.2 970 EVO Plus llevan un controlador de Phoenix más rápido, mientras que las nuevas de abril de 2021 tiene un chip de Elpis, más lento. En los benhmarks ambos mantienen un rendimiento similar... hasta que se copian más de 120 GB al mismo tiempo. Entonces con el controlador de Elpis, el rendimiento cae un 50%.