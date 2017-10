Trapero en la Audiencia Nacional: no se ponían de acuerdo sobre cómo salir

El major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, argumentó ante la juez de la Audiencia Nacional que el cuerpo policial hizo todo lo que pudo para ayudar a los guardias civiles y la comitiva judicial rodeados en la sede de la conselleria de Economía el 20 de septiembre. Trapero dónde dice a la juez que eran los guardias civiles y la secretaria judicial los que no se ponían de acuerdo sobre cómo salir. "La secretaria no quiere salir porque no quieren salir los guardias civiles, que no quieren salir porque no recuperan los coches".