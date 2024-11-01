Transición Ecológica alertó de la falta de información para evaluar de manera “adecuada” el impacto de Cuna del Alma

El MITECO ve “imprescindible” que Cuna del Alma se someta a una “evaluación integral” de sus efectos sobre la Red Natura 2000, “por lo que debe ser informado en su totalidad” por parte de la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina. “Debido a su magnitud y proximidad”, no se puede descartar que el proyecto cause daños al medio marino “sin disponer de un análisis detallado de sus características”. Cuna del Alma no tiene evaluación de impacto ambiental.