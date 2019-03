Transfusiones a domicilio: el ‘Uber de las resacas’ llega a Ibiza  

The IV Doc ha entrado en los grandes titulares como el ‘Uber de las resacas’, principalmente por su tratamiento más estrambótico contra esta dolencia, de unos 45 minutos, que combina un litro de solución con L-Carnitina y un alta concentración de Vitamina C. Si las jornadas de fiesta se convierten en maratonianas en Ibiza durante el verano, ¿quién rechazaría que fueran sin efectos secundarios? El deseo se puede hacer realidad por poco más de 440 euros (499 dólares) con el servicio llamado ‘Ibiza Great Again'.