Para tranquilizar a los compradores de coches eléctricos hay que tomar medidas drásticas. Como garantizar las baterías por 1.000.000 km

En plena carrera por los coches eléctricos, las marcas están aumentando la garantía que dan a sus baterías. Toyota está asegurando el 70% de capacidad de batería durante 10 años o un millón de km. Este compromiso aplica a modelos como el C-HR+ Electric y el bZ4X, y también a su marca Lexus. Otras, como KGM España garantiza su Torres EVX por 10 años o un millón de kilómetros, reforzando la confianza en la movilidad eléctrica.
| etiquetas: coches , electricos , baterias , garantia
Recordemos que los motores de explosión pierden potencia con el tiempo, y no oigo a nadie reclamar los CV perdidos.
No se cómo casará eso con la ley que salió que decía que podías pasar las revisiones en cualquier taller homologado.
Taller propio, por cierto, que ha ido subiendo los precios, cuando antes eran la marca más barata en mantenimientos.