La trampa de publicar tu propio libro

Después del éxito que está teniendo la saga de A contrarreloj.Paul Davis, y cansado de verlo disponible sólo en Amazon, me propuse tantear algunas editoriales especializadas. Huí de servicios de autoedición, de esos en los que tu gestionas la impresión del libro, porque al final, eso ya lo ofrece Amazon bajo demanda y no tienes que pagar nada. Al final ver mi libro distribuido en papel, era una buena forma de compensar el esfuerzo de escribir un libro. Por otro lado si me lo rechazaban, esperaba que fueran críticos y me aportasen información...