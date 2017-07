La trama de prostíbulos usó dos sociedades "pantalla" del "caso Urdangarín"

La trama de blanqueo de prostíbulos destapada tras la Operación Vergel este miéroles por la UDEF utilizó las mismas sociedades que aparecieron relacionadas con el ex duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su ex socio, Diego Torres, para, presuntamente, ocultar dinero y no declararlo a Hacienda. Se trata de las mercantiles Torima Limited y Bramley Finance, consideradas por los investigadores como empresas “fantasma” a disposición de aquellos clientes que necesitan utilizarlas para mover dinero.