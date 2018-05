"Traigan la hierba" la película donde Pepe Mujica lidera una misión mundial

El pasado Festival de Málaga. Cine en Español la película uruguaya Traigan la hierba (Get the weed) se hizo con el Premio del Público en la sección ZonaZine. Uno de los protagonistas de este largometraje es el mismísimo ex Presidente de Uruguay, Pepe Mujica, que en el film es líder de una misión. El objetivo de su equipo es viajar a Denver, Nueva York y Washington DC para encontrar 50 toneladas de cannabis que abastezcan a su país. (...)