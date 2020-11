De "traidores" a "fascistas" e "indignos": la derecha se instala en una guerra civil

«El centroderecha español ha sido desarticulado. Lo que estaba unido hoy está dividido y, desgraciadamente, parece enfrentado». Estas palabras las pronunció el ex presidente del Gobierno, José María Aznar hace más de dos años, cuando Vox aún no era un mal sueño para el PP, pero sí tenía pesadillas ya con Albert Rivera. Aquel augurio del ex dirigente popular podría trasladarlo perfectamente al presente y nadie se extrañaría. En todo caso, se quedaría muy corto. La derecha entonces estaba dividida e, incluso, enemistada, sí.