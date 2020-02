La traición de Pablo Iglesias al pueblo saharaui

Unidas Podemos (UP) ha decepcionado. No es mejor que el PP o el PSOE, no es mejor que un Borbón. A la hora de defender los Derechos Humanos (DDHH) del pueblo saharaui, la formación liderada por Pablo Iglesias prefiere mirar para otro lado y agachar la cabeza ante Marruecos. Quién le iba a decir a Iglesias que terminaría siendo parte de un gobierno que da la espalda a más de 150.000 refugiados abandonados en el desierto del Sáhara desde hace 45 años. Unidas Podemos ya tiene el deshonor de sumarse a la lista de traidores del pueblo saharaui.