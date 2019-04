El trágico submundo de las denuncias falsas de violencia doméstica

"Es el caso más maquiavélico con el que me he encontrado", me dice desde España Alicia*, una abogada especializada en derecho penal.La mujer afirmaba que su excompañero había ido a la casa donde ella vivía y la había golpeado. "Hasta el último minuto ella aseguró que él la había golpeado. Nunca paró, lo quería ver en prisión". Y lo logró. El hombre fue condenado y enviado a la cárcel.