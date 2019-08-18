La trágica historia de Casimiro Mainar ha sido recuperada por su familia

La trágica historia de Casimiro Manuel Mainar Mainar fue recordada el pasado 15 de junio en el homenaje que se le brindó en su pueblo, Vistabella de Huerva, una localidad zaragozana del Campo de Cariñena en la que apenas quedaba memoria del que fuera el primer alcalde democrático elegido en la población, cuando se presentó en 1931 por el Partido Radical Socialista, cargo que desempeñó hasta 1933. En el homenaje estuvieron sus hijas Gabriela y Aquilina, las dos descendientes vivas de los seis vástagos que tuvieron Casimiro Manuel y su mujer...