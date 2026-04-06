Tragedia en Alemania: 3 muertos por la caída de un árbol durante una búsqueda de huevos de Pascua

En el municipio alemán de Mittelangeln, cerca de Satrup (distrito de Schleswig-Flensburg), varias personas fueron alcanzadas por la caída de un árbol durante una búsqueda de huevos de Pascua el domingo por la mañana, informa 'NDR'. Según los primeros informes policiales, tres personas perdieron la vida: una mujer de 21 años, su hija de diez meses y un adolescente de 16 años. Otro joven de 18 años resultó gravemente herido. Según el informe, el accidente ocurrió poco después de las 11 de la mañana del domingo. Varias personas avisaron al centro