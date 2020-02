Las traducciones más espantosas de títulos de películas

Los españoles de España tenemos una bien merecida fama de traducir ridículamente los títulos de las películas de Hollywood. Los mexicanos, que suelen ver en versión original los estrenos de sus vecinos del norte, no dan crédito cuando comprueban estupefactos que ‘Eternal Sunshine of the Spotless Mind’, la obra maestra de Gondry/Kaufman se estrenó en España con el ridículo nombre de ‘Olvídate de mí’, y con un eslogan aún más ridículo: “Qué darías por quitarte un mal rollo de la cabeza” (así, sin signos de interrogación).