Trabajo quiere acabar con los becarios gratis y fomentar los contratos formativos

El Ministerio de Trabajo quiere poner remedio a que España lidere la tasa de desempleo juvenil en Europa. Para ello, el departamento que dirige Yolanda Díaz potenciará los contratos formativos -de prácticas o de formación- en detrimento de otras prácticas no laborales como por ejemplo las extracurriculares. “Actualmente, a través de prácticas no laborales se están cubriendo puestos de trabajo y tampoco hay una tutorización”. De hecho a través de becas y prácticas no laborales se sustituyen unos 300.000 puestos de trabajo al año.