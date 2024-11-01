Trabajo plantea subir el salario mínimo un 3,1%, hasta los 1.221 euros brutos mensuales

El SMI ha subido un 60,9% en España en sólo ocho años. En 2018 era de 735,90 euros. Ahora, de 1184 netos. Una subida que ha hecho que el SMI sea la franja salarial más frecuente, dejando de ser la referencia para las personas trabajadoras sin cualificación o sin experiencia. Lo que evidencia los bajos salarios que se cobran en España.