Trabajo plantea subir el salario mínimo un 3,1%, hasta los 1.221 euros brutos mensuales

El SMI ha subido un 60,9% en España en sólo ocho años. En 2018 era de 735,90 euros. Ahora, de 1184 netos. Una subida que ha hecho que el SMI sea la franja salarial más frecuente, dejando de ser la referencia para las personas trabajadoras sin cualificación o sin experiencia. Lo que evidencia los bajos salarios que se cobran en España.
Ahora toca al resto de trabajadores que cobran más que el SMI, mover ficha y movilizarse para forzar a los patrones dedicar parte de sus crecientes beneficios a subir los sueldos de quienes mantienen sus empresas.
No puede ser que un trabajo para el que te piden una carrera, sea solo de 200 o 300 euros mas que el smi, por que a este ritmo, todos cobraremos el smi.
Y no me vengáis con que el gobierno no puede subir los salarios. Si pueden, pueden legislar para obligar a que todos los salarios aumenten el ipc como mínimo, cosa que ahora no sucede, incluso indicar que durante x años suban por ley un 5 o un 6%, para evitar la perdida de poder adquisitivo que venimos sufriendo en los últimos 20 años.
por que si tenemos precios europeos, como en los alquileres, necesitamos salarios europeos. si no, no hay dios que solucione esto.
Eso es porque no entiendes cómo funciona el tema.
Si subes mucho el SMI lo único que consigues es que todos los salarios se parezcan cada vez más al SMI, porque la masa salarial sigue siendo la misma por mucho que subas uno de sus salarios.
Lo que hay que hacer para subir salarios es aumentar la productividad, o el PIB per capita, porque los salarios son una parte, aproximadamente un 45-50% del PIB
De nada sirve subir mucho el salario mínimo porque solo produce salarios cada vez más parecidos al SMI y paro en las rentas más bajas y las provincias más pobres
No sería una mala idea, pero, lamentablemente, el gobierno no puede hacer eso. Esa ley, decreto o lo que fuera que hiciese sería inmediatamente anulada por inconstitucional, nos guste o no, a mí no me gusta especialmente, estamos en una economía capitalista y las leyes de mercado y las negociaciones colectivas son las que marcan los salarios, siempre por encima del SMI.
La herramienta son las huelgas para presionar a los empresarios, como se había hecho toda la vida, pero eso parece que no se contempla desde hace unos años.
Ya mismo sale NarcoFrijolito a decir que cuando gobierne, lo bajará. Y masa de votantes, que en muchos casos lo cobran, aplaudieron hasta que le sangren las manos.