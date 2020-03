Trabajo desde casa y ciberseguridad

El cambio en los hábitos de trabajo desencadenado por la pandemia de coronavirus está llevando a que muchas compañías que, en la práctica, no estaban preparadas para ello, se hayan visto obligadas a aceptarlo por necesidad, con todo lo que ello conlleva. Por un lado, compañías anticuadas, generalmente obsesionadas con el presentismo, que nunca se preocuparon por hacer seguras unas conexiones desde el exterior porque jamás concibieron que sus empleados trabajasen desde ningún sitio que no fuese la sede de la compañía, y que se encuentran ahora c