Total Eclipse of the Heart casi fue una canción de Meat Loaf en lugar de Bonnie Tyler [ENG]

Muchos cantantes pop y músicos de alto perfil raramente escriben el material que interpretan; En cambio, se asocian con compositores y compositores profesionales que seleccionan o escriben canciones para músicos específicos. Meat Loaf había trabajado durante mucho tiempo con el compositor Jim Steinman, especialmente en su exitoso álbum de 1977 Bat Out of Hell. El siguiente álbum planeado de Meat Loaf, Renegade Angel, que no se llegó a hacer, estaba listo para grabarse, y se suponía que incluiría la canción "Total Eclipse of the Heart".