Tortilla de patatas sin huevo, ¿aberración o manjar?  

Cuando todavía no se ha cerrado el debate de si la tortilla de patatas es mejor con cebolla o sin cebolla, llega una nueva variante: la tortilla de patatas sin huevo. Curiosamente el debate no ha sido si a eso se le puede llamar tortilla, sino que directamente han surgido los fans de la versión tortilla de patatas sin huevo. La gran mayoría de estos "sinhuevistas" son alérgicos a este alimento o veganos. Hay quien dice que es más sana, porque se utiliza mucho menos aceite, y que no tiene nada que envidiarle a la tradicional.