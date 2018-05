Toro de la Vega sentencia: El TSJ desestima el recurso del Ayuntamiento de Tordesillas

La Sala considera que "no hay razones" para cuestionar la constitucionalidad de la norma autonómica y detalla que la "tradición sin más" no es un argumento para justificar la "persistencia de determinados ritos" que la "sensibilidad social actual" puede rechazar". Y añade que "no hace falta citar aquí tradiciones de tiempos pasado" cuya admisión ahora resulta "impensable".