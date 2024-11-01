Toni Valero: “Hay que tumbar Mercosur, va en contra de la soberanía alimentaria”

Conocido en lo político y en lo personal como Toni Valero, afirma con vehemencia que el proyecto de las derechas no es más que un plan para hacer de lo común el negocio de unos pocos y que el reto es “recuperar Andalucía para la gente”. Sobre el biogás, huye del prefijo -macro y abraza todo lo que respete la agricultura familiar. Valora el trabajo de Miguel Manuel García al frente de Izquierda Unida en Jaén, donde la coalición afronta un proceso de renovación e ilusión de la mano de una generación de jóvenes con experiencia municipalista...