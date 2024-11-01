edición general
Toni Valero: “Hay que tumbar Mercosur, va en contra de la soberanía alimentaria”

Conocido en lo político y en lo personal como Toni Valero, afirma con vehemencia que el proyecto de las derechas no es más que un plan para hacer de lo común el negocio de unos pocos y que el reto es “recuperar Andalucía para la gente”. Sobre el biogás, huye del prefijo -macro y abraza todo lo que respete la agricultura familiar. Valora el trabajo de Miguel Manuel García al frente de Izquierda Unida en Jaén, donde la coalición afronta un proceso de renovación e ilusión de la mano de una generación de jóvenes con experiencia municipalista...

Yo creo que lo que va en contra de la soberanía alimentaria es comprar fresas a medio euro la unidad mientras se destruyen cientos de toneladas al año para que el precio no baje.
#2 No pongas más excusas hombre. Apoya la soberanía alimentaria. Cómprate un jamon de jabugo de 400 euros
... y con raigambre en la provincia de Jaén. No opina sobre quién es mejor para liderar la unidad de la izquierda e incide en que lo importante es que hay un proyecto de país ávido de gobernar España para continuar la senda de progreso y frenar a la ultraderecha. —Desde 2019 coordina Izquierda Unida en Andalucía. ¿Qué diagnóstico hace de la organización y qué retos son prioritarios en este momento político? —El reto principal es recuperar Andalucía para la gente. La derecha no tiene un

