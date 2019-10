Toni, el 'cowboy' independentista que vende miles de botas con la 'estelada' a 600 euros  

Su look estrafalario ha llamado inmediatamente la atención. No se ve todos los días a un vaquero paseando entre barricadas en lo que las redes bautizaron como Capitán Cataluña. Toni Tamayo tiene 13 empresas, todas de venta. La mayoría son artículos de estética yanqui. Un día se le encendió la bombilla ¿por qué no unir sus dos grandes pasiones, la América profunda y Cataluña? así nació la niña bonita de sus productos, las botas cowboy independentistas que él mismo luce, y se venden, solo el día después de la DUI le encargaron 1500 unidades