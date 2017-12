Toñi la camarera compra lotería de Navidad

Hola, soy yo otra vez, ¿os acordáis de mí? Si hombre, Toñi la camarera del bar de Manolo, la que hace unos meses os conté que me iba de vacaciones. En primer lugar quiero daros las gracias por los comentarios que me pusisteis ¡nada menos que 25! En el facebook no me ponen 25 me gustas ni de broma y eso que siempre pongo frases superbonitas que leo en los sobrecitos de azúcar. Pues como el éxito me anima, hoy os voy a contar que estoy muy emocionada porque mañana es el sorteo del gordo.