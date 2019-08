Toneladas de comida social bloqueadas porque el Ayuntamiento de Puerto del Rosario no emite los informes de derivación

Aproximadamente 12.000 kilos de comida procedentes del Banco de Alimentos de la unión europea permanecen bloqueados en dependencias de la ONG Refugio Majorero, porque desde abril el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Puerto del Rosario no emite los informes de derivación de un trabajador social. De no resolverse la situación en un plazo no mayor a 15 días, se verán obligados a devolver los alimentos. La concejala de Servicios Sociales, Yanira Domínguez, reconoce que actualmente no hay personal suficiente para realizar esos informes