Tomar a un país entero por tonto debe de ser agotador

El bloque de la derecha está formado por PP,Ciudadanos y Vox,y es justo eso,un bloque. Donde va uno,va el resto. La pregunta clave: ¿qué país es éste? Porque se es lo que se vota,y lo demás son disculpas. Quien vota a los xenófobos no puede no serlo. Quien apoya a los neofascistas,es uno de ellos como mínimo durante cuatro años. Quien aún no lo haya querido entender, será porque no ha querido. Y a quienes pretendan aparentar que no tienen nada que ver con los ultras a los que votan, nadie se los va a creer. En España hay suficientes opciones..