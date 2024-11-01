Título: Destino

El Jeep, abarrotado de fusiles y sus empuñadores, dibujaba tras de sí una cometa de polvo y arena. Sentía que casi podía masticar el calor del desierto.

Avanzaban hacia el horizonte, hacia ese coloso metálico de mil brazos retorcidos que hurgaban la riqueza más profunda.

Un bramido grave y hondo se clavó en su pecho consiguiendo que su cabeza girara hacia la izquierda, donde atravesando la ventana, un inmenso barco ondeaba las barras y estrellas mientras rodeaba un iceberg.

Inuk apagó la pantalla y salió a verlo más de cerca.