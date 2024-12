La tímida amish que acabó convertida en stripper: la historia de Naomi Swartzentruber, que se escapó de una granja para desatar sus deseos más profundos

La autora de 'The Amazing Adventures of an Amish Stripper: An Erotic Memoir' fue bailarina exótica durante más de 20 años, después de sentir la necesidad de conocer el mundo moderno que su comunidad le negaba. En su libro, Naomi cuenta lo mejor del mundo de la noche, pero también advierte sobre los peligros de esa oscuridad, a través de su relato. Dice que "ese mundo pecaminoso comenzó a consumirle y que su deseo por lo prohibido se transformó en una adicción siniestra que puso en riesgo su integridad e, incluso, la libertad que había obtenido